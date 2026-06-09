真冬の総選挙などをめぐり、高市首相の事務所がライバル潰しの中傷動画を拡散した疑惑は燃え盛るばかりだ。先週の国会審議で悪手を重ねた高市は、この週末も「公邸にこもって×5おります」だった。Xへの投稿は、世界文化遺産と今年度補正予算関連の2件だけ。エゴサーチに血道を上げていたか、フテ寝していたのか。孤立は深まるばかりだ。党内では「ポスト高市」が口の端に上り始めている。【もっと読む】中傷動画疑惑めぐる高市