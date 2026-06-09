先ごろ開催された第79回カンヌ国際映画祭のカンヌ・プレミア部門に選出され、現地では出演者の宮舘涼太が海外のマスコミ取材の席で、華麗なターンを披露して注目を浴びた、黒沢清監督の「黒牢城」（6月19日公開）。これは直木賞と山田風太郎賞を受賞し、国内の4大ミステリー大賞を史上初めて制覇した米澤穂信の時代小説を映画化した、黒沢監督初の時代劇。本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子という豪華スターの競演だけでなく、ミス