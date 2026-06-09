長友佑都が合流した南野拓実について話した森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。サポートメンバーのMF南野拓実が合流。最年長のDF長友佑都が「なんかパワースポットみたいです（笑）。僕とちょっと似てきたなと。彼が嫌がるかもしれないですけど」と南野の合流を歓迎した。森保ジャパンはこの日から、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを再開した。南野