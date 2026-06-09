南野拓実がナッシュビルからチームに合流森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。サポートメンバーのMF南野拓実が合流し、練習後に自ら立ち止まり「大丈夫、話すよ」と取材に対応。「葛藤っていうのはありました」とメンターとしての合流について本音を口にした。この日、ナッシュビル入りした南野は1人早くピッチへ出て来て森保監督やコーチ陣に挨拶。指揮官に満面の