俳優ペ・ヨンジュン＆女優パク・スジン夫妻が空港で目撃された。シンガポール紙「聯合早報」は8日、シンガポール・チャンギ国際空港第4ターミナルを訪れたペ・ヨンジュン、パク・スジン夫妻の目撃談を報じた。公開された写真でペ・ヨンジュンは、ラフな私服姿に帽子を深くかぶっている。片手でキャリーケースを引きながら子どもの世話をする「父親ペ・ヨンジュン」の姿が特に目を引く。長髪を後ろで束ねたスタイリングも印象的だ。