2026年北中米ワールドカップ（W杯）に出場するイラン代表チームが「出退勤W杯」をする状況を迎えた。「中東戦争」をめぐり対立する米国がイラン選手団に対し「日帰りビザ」を発給することにしたからだ。イラン側は激しく反発している。AP通信やCNNなどの8日（日本時間）の報道によると、イラン代表の選手団全員（26人）は米国からW杯出場のためのビザ発給を受けた。今回のW杯はメキシコ、米国、カナダの3カ国共同開催だが、イラン