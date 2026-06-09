8日朝、浜松市中央区の道路で、酒を飲んだ状態で車を運転したとして、こども園の保育教諭の女が現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、こども園の保育教諭で23歳の女です。警察によりますと、容疑者の女は、8日午前7時ごろ、浜松市中央区の元目町の道路で、酒を飲んだ状態で軽自動車を運転した疑いがもたれています。容疑者の女は、前の車に追突する事故を起こし、その際にアルコール臭がしたた