韓国の李在明大統領は8日、日本政府が求めている物品役務相互提供協定（ACSA）の締結について、「現実的な必要性はあるが、国民感情上、現時点では受け入れることは難しい」と述べた。過去史問題に関し、日本の誠意ある姿勢を重視する世論が依然として大きい中、韓日間で軍需支援分野まで協力を制度化するには、まだ時期尚早との趣旨だ。李大統領はこの日、就任1周年記者会見で、「日本の立場からすれば、韓米日または韓日軍事協力