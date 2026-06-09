家庭用食品ポリ袋「アイラップ」で知られる岩谷マテリアル株式会社から、アイラップの阪神タイガース版パッケージが登場しました。「関西エリアを中心とした小売店にて販売予定」とのことですが、関西以外の阪神タイガースファンも欲しいのではないかと思い、同社デジタルコミュニケーション 部長の坂本英明さんにいくつか質問をぶつけてみたところ、次のような答えが返ってきました。●アイラップの阪神タイガース版パッケージ発