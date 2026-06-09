28日投開票の杉並区長選に立候補している自民党推薦の大和田伸氏に“ネット工作疑惑”が取りざたされている。 関連記事：「リーダーとして適性に欠く」台風被害を政治利用か自民党・門ひろこ議員の岸本さとこ杉並区長批判が物議 8日18時時点で、大和田氏のYouTubeチャンネル登録者は349人だが、4月29日にアップされた動画は50万4000回以上も再生されている。いいねは124だ。そして、直近の3日にアップされた動画