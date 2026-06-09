江戸川乱歩賞受賞作家・薬丸岳の社会派ミステリーを映画化した『怪物の祈り』が、来年（2027年）公開されることが決定した。監督は、小栗旬主演の映画『フロントライン』（2025年）の関根光才が務める。キャストは後日発表される。【画像】メガホンを取る関根光才監督原作は、『天使のナイフ』で江戸川乱歩賞を受賞しデビューした薬丸による長編小説『最後の祈り』。『友罪』『Aではない君と』など、人間の本質と社会の闇を描