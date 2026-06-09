シャオミ・ジャパンは、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8」を発売した。市場想定価格は5980円。発売にあわせて、6月22日まで全販路において5380円で提供する早割キャンペーンが実施される。 最大50dBのスマートアクティブノイズキャンセリング（ANC）と、最大4kHzの広帯域ノイズキャンセル機能を搭載する。周囲の騒音を検知し、環境に合わせて3段階のアダプティブノイズキャンセルが作動するほか、ユ}