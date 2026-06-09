北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、日本代表と対戦するオランダ代表に激震が走った。オランダサッカー協会（KNVB）は現地６月８日、北中米Ｗ杯に臨むオランダ代表に選ばれていたアーセナルのユリエン・ティンベルが、本大会を欠場すると発表した。24歳のDFは鼠径部の怪我により３月の中旬から戦列を離れていたものの、５月30日のチャンピオンズリーグ決勝で復帰。しかし、KNVBによれば、鼠径部の負傷は十分に回