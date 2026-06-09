1970年に開設した大阪市西成区の「あいりん総合センター」は、職業安定所や病院、市営住宅が併設され、最盛期には全国から2万5000人の労働者が集まる「日雇い労働者の街」を象徴する施設でした。 しかし2019年、耐震性を理由に建て替えが決定。 去年12月からアスベストの除去など内装の解体が行われていましたが、きょうから建物本体の解体工事が始まりました。 大阪市などによりますと解体工事は来年3月までの予定で、区