「ブルージェイズ−フィリーズ」（８日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で先発し、好守で魅せた。三回に３点を追加されて０−５となり、なお１死満塁。岡本は右打者・ガルシアの三塁線への鋭いゴロに反応してダイビングキャッチ。すぐさま起き上がると、本塁へ送球して三塁走者を封殺した。抜けていれば、複数の走者がかえり、一方的な試合になりかねなかった。本拠地は熱狂し、実況が「チーム