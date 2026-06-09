ダンスパフォーマンス集団「梅棒」は8日、公式ブログを通じ、メンバー・遠山晶司が体調不良のため当面の間活動を休止すると発表した。運営は、遠山から体調不良の申し出があったといい「医師の診断を受け一定期間の休養が必要との判断に至りました」と説明。「まずは回復を最優先とし、既に決まっていた一部の活動については周囲のサポートを受けつつ無理のない範囲で行っていく予定です」とし、「梅棒としての活動再開につき