子どもの習い事は、将来のためになると思う一方で、毎月の支出が大きくなりやすい費目です。特に子どもが3人いる家庭では、スイミング、塾、英語、サッカーなどを組み合わせると、月10万円近くになるケースもあります。では、この金額は一般的に見て高いのでしょうか。 本記事では、子ども3人の習い事代が月10万円近い場合の考え方や、他の家庭が教育費にかけている金額の目安、家計に合わせた見直し方について