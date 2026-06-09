マンションを購入すると、住宅ローンとは別に管理費と修繕積立金を毎月支払います。物件価格には納得していても、この2つを合わせて月3万円を超えると「高すぎるのでは」と不安になる人もいるでしょう。管理費や修繕積立金は、住み続ける間ずっと家計に関わる費用です。 そこで本記事では、月3万円超えが相場から見てどうなのか、購入前にどこを確認すべきかを解説します。 管理費＋修繕積立金が月3万円超え