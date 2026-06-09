JA全農ひろしまは、現場主導による市民開発体制を構築するとともに、kintoneを活用したシフト自動作成システムや農作物出荷計画アプリを作成、最近はkintoneと生成AIを連携させた問い合わせ対応の効率化にも取り組んでいる。JA全農ひろしまでのkintone活用イメージ○わけぎの出荷計画アプリで集計業務を効率化JA全農ひろしまは2022年10月にkintone導入してから、シフト作成や申請業務の効率化に加え、業務改善を実現してきた。その