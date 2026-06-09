よほどの話し上手でない限り、初対面の女性とのトークには緊張が付きまとうもの。口下手でもそこそこ間を持たせるには、どんな話題を選ぶといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「口下手でも、初対面の女性と会話が続く『鉄板のネタ』」をご紹介します。【１】「ジビエって食べたことあります？」など、話題のグルメのネタ「好きな食べ物の話をダラダラするんじゃなく、『行ってみた