見上愛と上坂樹里W主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）に、筒井道隆が医大院長役で出演した。『私の青空』（2000年）以来26年ぶりの連続テレビ小説出演作だ。菅田将暉主演ドラマ『ミステリと言う勿れ』（フジテレビ系、2022年）は、『君といた夏』（フジテレビ系、1994年）以来、なんと27年ぶりの月9出演作だった。今、かつてのアイドル的トレンディドラマ俳優がいい味を出している。“イケメン研究家”加賀谷健が解説