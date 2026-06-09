韓国発のグローバルガールズグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の日本人メンバーで、ＳＡＫＵＲＡこと宮脇咲良が、美スタイルのオフショットを公開した。宮脇は９日までに自身のインスタグラムに韓国語で記し、黒のタンクトップにデニムをあわせたコーディネートショットをアップ。ピンクのショートヘアで、鏡越しの自撮りショットなどを複数枚シェアした。この投稿には「わぁお」「めちゃ似合うよねー」「