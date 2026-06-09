みなさんこんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。おしゃれを楽しむ上で大切なのは見た目の洗練と、スタイルの美しさ。なかでも美脚に見えるかどうかは、特に女性にとっては重要項目。しかし、美脚のルールというのは時代によって変化しているようで……。今回は、一体、何が正解？ 美脚ルールの新常識についてご紹介いたします。◆女子高生の靴下に見る、美脚の常識の変化私たち40代が