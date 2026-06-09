タレント・ほしのあき（４９）が長年の友人モデルとの２ショットを公開した。９日までにインスタグラムを更新し、「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹＳＨＩＨＯ」とモデルのＳＨＩＨＯを祝福。バースデーパーティー会場と見られるルーフトップのバルコニーでドレスアップした２ショットをアップした。「出会って３３年！わたしが在学してた高校に志保が編入して来た日、『学校中が可愛い子が入ってきた！！』って大騒ぎになっ