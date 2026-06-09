初代デミオから数えて30年、マツダ2が販売終了へ2014年に登場した現行モデルのマツダ「デミオ」が、グローバルでの名称に合わせた「マツダ2」として生まれ変わったのは2019年のことでした。「日常を豊かにする上質なパーソナルカー」がコンセプトであるというマツダ2について、マツダは「ブランドへの入り口を担うクルマ」と表現しています。【動画】超カッコイイ！ これがマツダ新型「MAZDA2」!?です！ 動画で見る！実際、マ