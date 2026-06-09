＜メモリアル・トーナメント 最終日◇7日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞【画像】これがスパイダーツアーXトーチドを構えた顔つき“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）はトータル12アンダーでJ.T.ポストンとライアン・ジェラルド（ともに米国）が並び、プレーオフに突入。2ホール目でパーとしたポストンが優勝。2024年「シュライナーズ・チ