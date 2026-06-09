＜PIM Ladies Tournament（1日競技）◇８日◇箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72)＞ 「プロテスト（１次）前最後のネクヒロだったんで、勝ちたかったんですけどね、全然違う結果になっちゃいました」。1アンダー28位タイで終えて苦笑いしたのは４度目のプロテストを控える飯島早織だ。今年は初めて１次からの挑戦となる。新たなネクヒロブレイク候補 オオタケマコトって何者だ？第６戦がイーブンパーの22位、第7戦が1