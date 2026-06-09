＜PIM Ladies Tournament（1日競技）◇8日◇箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72)＞ ネクヒロ２度目の出場となった大竹麻琴が６バーディ・１ボギーの「67」をマーク、5アンダーの2位タイと好成績を残した。初出場だった第6戦（７位）に続いてのトップ10入り。十分な実力と、タレントと同姓同名の一度聞いたら忘れられない名前の持ち主だけに、プロテストに向けて覚えておきたい注目選手だ。芝の上に崩れ落ちるネクスト