米国男子ツアー「メモリアル・トーナメント」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター今大会で2年ぶりの勝利を挙げたJ.T.ポストン（米国）が700ポイント（pt）を獲得。114位から32位にジャンプアップした。43位タイで終えた松山英樹は27位から31位に後退。52位に終わった久常涼は35位から39位に順位を落とした。金谷拓実は134位。平田憲聖は14