犯罪被害者の刑事裁判への参加を認める「被害者参加制度」の対象事件の拡大や裁判の準備として行われる公判前整理手続への関与のあり方などについて、平口法相は9日朝、近く法制審議会に諮問することを明らかにしました。「被害者参加制度」は、犯罪被害者本人や遺族らが刑事裁判に参加し、法廷で質問したり、意見を述べたりできるものですが、これまで対象となる事件は限られていました。対象事件以外では、被害者が裁判を傍聴す