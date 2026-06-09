阪神・高寺望夢内野手（２３）の“眼”が光る。今季はすでに昨季を超える２１四球（敬遠を除く）を記録し、佐藤輝、大山に続くチーム３位。打席を重ねる度に進化を遂げる選球眼が飛躍を支えていた。◇◇今季の高寺は追い込まれても焦るそぶりを見せない。「天才」と称される打撃センスの裏には、経験を重ねて確立しつつある“マイルール”が存在する。今季は１４４打席でチーム３位の２１四球。昨季の１６０打席１８