8日の参議院決算委員会で、元マラソン選手の日本維新の会・松野明美議員が、AIの脅威の問題を取り上げた。【映像】激しい手ぶりでターミネーターに言及した瞬間（実際の様子）松野議員は「私最近ですね、AIの進歩にかなり驚きというか、恐ろしさを感じています。と言いますのは、今年の4月に中国の北京で人型ロボットのハーフマラソン大会がありまして、タイムが50分26秒。わかりますかね。50分26秒と言いますと、人間の世界