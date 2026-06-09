阪神は８日・楽天戦（甲子園）が２試合連続で雨天中止となった。同日は甲子園に隣接する室内練習場で調整。ドラフト１位・立石正広（創価大）が何度もリラックスした笑顔を見せるシーンがあった。中野には馬乗りにされ、元山の体をほぐすシーンも。森下との会話では目を真ん丸にして爆笑するもあった。立石は５月１９日・中日戦のデビューから５試合連続安打を放つなど華々しい滑り出しを見せたが、交流戦に入って結果が出