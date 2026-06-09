９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は反発し、一時、前日終値（６万４０２４円６０銭）に比べて１０００円超上昇した。６万５０００円台で推移している。前日に日経平均が２５００円を超えて大幅に下落した反動から、半導体関連の銘柄を中心に買い注文が先行している。前日の米株式市場でハイテク株を中心に上昇したことが好感されている。