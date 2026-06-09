けさの東京株式市場で日経平均株価は反発していて、一時、1000円以上値上がりしました。株価はきのう、一時3000円を超える大幅な値下がりを経たことで、軒並み下落したAIや半導体関連株を中心に買い戻されています。また、中東情勢をめぐって攻撃の応酬を続けていたイランとイスラエルが、それぞれ攻撃を停止したと発表したことで相場では警戒感がやや後退しています。