「チャットGPT」を運営するアメリカのオープンAIが株式の上場に向けて申請を行ったと発表しました。【映像】オープンAIがIPO申請を発表オープンAIは8日、アメリカ証券取引委員会にIPO＝新規株式公開を申請したと発表しました。上場時期については「未定」とし、非上場企業である方が遂行しやすい業務もあり時間がかかる可能性を示しているほか、売り出す株数などの詳細は明らかにしていません。オープンAIは、企業価値の評