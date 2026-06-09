ゲノム編集で花粉症もなくせるかも？ 品種改良で無花粉のスギをつくる 花粉症に悩む人は多く、私もそのひとりです。対策としては、アレルギーを抑える薬やスギ花粉の舌下免疫療法などがあり、スギ花粉症緩和米の開発も始まっていますが、決定的な治療法はこれといってまだありません。 そこで、ノゲノム編集による品種改良で、成長が早くて花粉の少ないスギを育てて、花粉症を減らそうという取り組みが始まりました。