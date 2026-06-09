毎年セレクトセールでは、何頭もの億を超える値段の馬が落札される。今回はなぜ馬の値段がそこまで上がるのか？馬の評価はどう決まるのかについて、俺なりの考えを伝授したい。 ・血統だけでセリでの値段が決まるわけではない セレクトセールでは、数億円の価格で取引される高額馬が毎年何頭も出ているが、決して血統だけで値段が吊り上がっているわけではない。明らかな良血馬はそれだけで値段が上がるけ