自動車大国のアメリカで日本車が選ばれる理由 大きさではなく性能で勝負 アメリカの自動車産業は、第二次世界大戦中、対戦後を通じて大いに繁栄しました。特に戦後は消費者からのニーズの高まりに応えて、各自動車メーカーからさまざまな車種が発売され、仕事に生活にレジャーに、なくてはならない国民の必需品になっていきます。 そんななか、1970年代に入ると、アメリカの自動車産業にとって大き