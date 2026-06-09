アップルは9日、開発者会議「WWDC26」で、次世代Apple Intelligenceや、新バージョンのSiriである「Siri AI」、さらにiOS 27、iPadOS 27、macOS 27、watchOS 27、visionOS 27も発表した。これらの新しいソフトウェア機能は、今秋に無料のソフトウェアアップデートとして提供予定。 次世代のApple Intelligenceが、Siri AIを実現。ユーザーのプライバシーを保護するために独自に設計された斬新な