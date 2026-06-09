元日向坂46キャプテンでタレントの佐々木久美（30）が9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「43周年、シャボン玉したよ〜」と書き出した佐々木。ディズニーでのオフショットを披露した。「日差しがキラキラしていて幸せ浴びすぎた」とコメント。無邪気な笑顔でシャボン玉を楽しむ姿をアップした。