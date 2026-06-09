©ABCテレビ 漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰する「勝手に！漫画アワードNEO」の第６弾が放送決定！ 漫画大好き芸人のニューヨークがMCとなり、パネラーの中丸雄一、ゆいＰ、丹生明里とともに、漫画への熱い思いを語り尽くす。 ©ABCテレビ オープニングで、「中学生くらいから漫画家になりたいと思っていた」と話すのは中丸雄一。その夢は一度挫折した