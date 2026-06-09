◇ア・リーグブルージェイズ―フィリーズ（2026年6月8日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が8日（日本時間9日）、本拠地でのフィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出場。0−5回の3回の守備で美技を披露した。この回一挙に失点を重ね沈滞ムードとなる中、さらに1死満塁。打者ガルシアが三塁線へ鋭い打球を放つと、背番号7がダイビング気味に体をなげうって好捕した。そして、そのまま本塁に送球し走者をアウト