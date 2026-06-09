サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表は8日（同9日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに入り、同市内で全体練習を行った。招待された地元住民ら約5000人が集まり、練習開始前に行われたセレモニーでは主将のMF遠藤航(33＝リバプール)が英語でスピーチ。モンテレイでは別メニューで調整を続けていた遠藤は初めてチームと一緒にジョギングを行い、ボールを使用し