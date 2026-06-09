6日からクマの目撃情報が相次ぐ栃木県宇都宮市で、9日朝も市内の小学校や大学の近くでクマが目撃されました。宇都宮市では7日の未明に、市の中心部のオリオン通り商店街で走り抜けるクマが目撃されるなど、6日から8日早朝にかけ警察には40件以上、市には12件のクマの目撃情報が寄せられていました。8日の夜には市内の陽南中学校の近くで目撃情報が寄せられ、警戒に当たっていた警察官がクマ1頭を確認したということです。9日朝も市