6月9日（火）の『ロンドンハーツ』では、「うぬぼれ注意！オトコの自分番付紅しょうが熊プロが付き合いたいランク」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオの売れっ子芸人7名を、女性ゲストが付き合いたい順にランク付け。その順位を芸人たち自らがガチ予想する禁断の企画に、紅しょうが・熊元プロレスが再び登場。前回、“ドM妄想”を膨らませてスタジオをざわつかせた熊プロが、今回もノリノリで順位