６月１６日付で東証グロース市場に新規上場予定のＧＯの公開価格が、仮条件（２３５０～２４００円）の上限である２４００円に決定した。 同社は、タクシー配車アプリ国内最大手。主力サービスであるタクシーアプリ「ＧＯ」のほか、高級車による上質な移動体験を提供する「ＧＯＰＲＥＭＩＵＭ」や、ビジネス利用に特化した法人向けサービス「ＧＯＢＵＳＩＮＥＳＳ」を展開。また、