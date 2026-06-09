アピリッツがカイ気配を切り上げている。同社は８日の取引終了後、東京大学発スタートアップのＨ２Ｌ（東京都港区）と資本・業務提携契約を締結したと発表した。フィジカルＡＩソリューションを共同で企画、開発して社会実装することを目的とする。発表内容を材料視した買いが集まっている。Ｈ２Ｌは、位置や重量、抵抗などに関する人間固有の感覚をデジタル化し、身体の動きや力加減、緊張といった身体性そのものを