アーセナルが医療部門の責任者を解任したようだ。8日、『BBC』や『テレグラフ』など複数のイギリスメディアが伝えている。報道によると、アーセナルでスポーツ医学・パフォーマンス部門の責任者を務めるザファル・イクバル氏は、現地時間6月1日の会議に呼び出され、即時解任を告げられたとのこと。イクバル氏はトッテナム・ホットスパーやリヴァプール、クリスタル・パレスでの勤務を経て、2024年夏にマンチェスター・ユナイテ