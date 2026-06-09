不審者情報です。 警察によりますと、8日の午後3時半ごろ、山辺町山辺の道路上で、歩いて下校していた女子児童が車に乗った見知らぬ男から「そこの女子」などと声をかけられ、スマートフォンを向けられるという事案が発生したということです。 ■ヒョウ柄のキャップ姿の男 【男の特徴】年齢：20歳代体格：小太り服装：ヒョウ柄キャップ、黒色サングラス、肌色マスク、黒色半袖Ｔシャツ車の特徴：シルバー色の軽自動